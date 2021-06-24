Чемезов пообещал Путину пустить Ил-114 в серию в 2023 году

Глава Ростеха Сергей Чемезов пообещал Владимиру Путину пустить в серийное производство самолет Ил-114-300 в 2023 году.

"Да, обязательно. В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем, - заявил глава госкорпорации на встрече с президентом. - Думаю, в следующем году, в крайнем случае – в начале следующего года, все сертификационные испытания завершатся, и мы уже поставим в серию производство этих двигателей и выпускать будем самолет".

"Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний, потому что он может приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах", - заявил Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что дальность полета у Ил-114 в зависимости от загрузки и компоновки составит 1,5-2,5 тыс. километров. "Если у него сделать половину салон, половину грузовой, – то, что требуют как раз наши партнеры-авиакомпании на Дальнем Востоке, на Севере, чтобы можно было перевозить и грузы, и пассажиров, – то, в общем, до двух тысяч [километров] вполне может летать", - заявил Чемезов.