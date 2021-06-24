24 Июня 2021
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске еще одну больницу перепрофилируют под ковидный госпиталь

В Челябинске городскую клиническую больницу № 5 могут перепрофилировать под пациентов с коронавирусом. об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, резерв свободных коек должен оставаться на уровне 15-20%. Если он ниже, принимается решение об открытии дополнительных коек. 23 июня резерв коек был менее 6%, поэтому было принято решение отдать под ковид терапевтический корпус городской клинической больницы №8 в Тракторозаводском районе.

"270 коек в больнице №8, еще 100 коек введено в больнице №2 Магнитогорска и пять дополнительных коек в Кыштыме. На следующем этапе – больница №5 Челябинска. Если мы будем видеть те же темпы заболеваемости, то к понедельнику и пятая больница тоже выйдет в ковид", - подчеркнула она.

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Теги: больница, коронавирус, пациенты, Ирина Гехт,



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