Спустя два года из Екатеринбурга снова можно летать в Грецию

После двухлетнего перерыва в международный аэропорт "Кольцово" возвращаются рейсы в в Ираклион (Грецию). Первый полет на греческий остров Крит сегодня в 14.47 осуществил самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, начиная с 6 июля рейсы по маршруту Екатеринбург-Ираклион будут осуществляться по вторникам в 4.00 местного времени. Продолжительность полета составит более пяти часов.

Напомним, что последний раз в Ираклион из уральской столицы самолет оправлялся в 2019 г. Тогда пассажиропоток на направлении превысил 24 тыс. человек за год.

Для благополучного отдыха в Греции, россияне должны представить сертификат о прохождении вакцинации "Спутником V", сделанной не позднее, чем за 14 дней до вылета. В качестве альтернативы принимается также экспресс-тест на антиген к коронавирусу, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета. Не болевшим и не вакцинированным необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Более того, за день до прибытия в страну туристы должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на специальном сайте, указав свои контактные данные в Греции.