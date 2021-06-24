24 Июня 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Екатеринбургский зоопарк, Бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

В Югре медведи вышли "повидаться" с людьми на летнем пастбище и Приобском месторождении

Медведи дважды вышли к местам проживания людей, сообщили Накануне.RU в Природнадзоре Югры.

В июне инспектор при осмотре противопожарного разрыва возле сельского поселения Кедровый в Ханты-Мансийском районе встретил местного жителя. Он рассказал, что несколько дней назад на летнее пастбище, огороженное забором, ночью забрался медведь. Животному удалось сломать забор и напасть на стадо крупного рогатого скота.

Благодаря собакам хозяину вовремя удалось обнаружить незваного гостя, пытающегося утащить тушу израненного быка, и с помощью соседей и собак прогнать медведя в тайгу. Также косолапый был замечен на Приобском месторождении. Он прямо днём, не стесняясь, вышел к контейнеру для ТБО.

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Теги: медведь, Кедровый, Приобское месторождение



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