24 Июня 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор Южного Урала ревакцинировалась от COVID-19

Заместитель губернатора Челябинской области Ирины Гехт первой в регионе прошла ревакцинацию от коронавируса. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я прошла ревакцинацию, поскольку была вакцинирована в июле 2020 года. Практически на год мне хватило защиты, она была эффективной. Вчера я ревакцинировалась для того, чтобы чувствовать себя безопасно в условиях нарастающей эпидемии", - рассказала она.

Ирина Гехт отметила, что перед ревакцинацией сдала тест на антитела и после этого приняла решение.

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Теги: ревакцинация, коронавирус, Ирина Гехт,



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