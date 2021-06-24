Вице-губернатор Южного Урала ревакцинировалась от COVID-19

Заместитель губернатора Челябинской области Ирины Гехт первой в регионе прошла ревакцинацию от коронавируса. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я прошла ревакцинацию, поскольку была вакцинирована в июле 2020 года. Практически на год мне хватило защиты, она была эффективной. Вчера я ревакцинировалась для того, чтобы чувствовать себя безопасно в условиях нарастающей эпидемии", - рассказала она.

Ирина Гехт отметила, что перед ревакцинацией сдала тест на антитела и после этого приняла решение.