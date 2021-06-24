24 Июня 2021
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Общество В России Москва
Ксения Собчак (2019) | Фото:twitter.com/ntvru

"Захотелось в весну 2020го??": Собчак "бомбануло" после речи актера Егора Бероева

Телеведущая Ксения Собчак высказалась в поддержку ужесточения антиковидных мер, на которое пошли московские власти. В Telegram-канале "Кровавая барыня" она пишет: "Больше не могу держать в себе. Бомбануло еще вчера после просмотра речи Бероева, поэтому потратила несколько минут и выписала пару моментов про QR-коды для особо возмущенных едоков".

Далее Собчак буквально повторяет за Собяниным (только в более жесткой форме) аргументы на счет QR-кодов. Припоминает, что некоторые европейские страны вводили меры и пожестче.

"Это не про ограничение свобод или сегрегацию. Это про безопасность и для здоровья (в Москве за последнюю неделю антирекорд за всю пандемию - 55 тысяч заболевших, а индийский штамм оказался опаснее для молодежи), и для бизнеса. Хочется напомнить, что в Европе принимают меры и пожестче. Мы же выходим из дома, работаем, встречаемся с друзьями. Ребят, ну давайте ценить адекватность принимаемых мер!! Или захотелось в весну 2020го??", - написала Собчак.

Напомним, накануне актер Егор Бероев пришел на церемонию вручения телевизионной премии с желтой звездой Давида на пиджаке и сравнил предпринимаемые в отношении непривитых граждан меры с Холокостом.

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Теги: ксения собчак, егор бероев, ограничительные меры, вакцинация



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