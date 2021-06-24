С 1 августа отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

С 1 августа все отели и гостиницы в Краснодарском крае закроются для непривитых граждан. Туристов будут заселять только при наличии сертификата о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медотвод.

Кроме того, регион с 1 июля вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в регионе идет рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается.