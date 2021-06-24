24 Июня 2021
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Общество Челябинская область
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Темпы вакцинации от коронавируса в Челябинской области выросли в три раза

В Челябинской области за неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выросли почти в три раза. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в регион поступило 415 тыс. доз вакцины, сегодня поступило еще 17 тыс. доз, а в понедельник ждут еще 50 тыс. доз.

"Люди осознано пришли к выбору того, что единственным способом остановить эпидемию является вакцинация. Темпы вакцинации за последние несколько дней выросли почти в три раза. Если до этого мы вакцинировали в среднем 3,7 - 4,5 тыс., то вчера был рекордных уровень вакцинации почти 10 тыс. человек первым компонентом вакцины, еще порядка 2 тыс. вторым компонентом. Надеюсь, если мы сохраним такие темпы вакцинации, то достичь коллективного иммунитета нам удастся к сентябрю, и в новый эпидсезон мы вступим подготовленными и с сформированным иммунитетом на уровне 60%", - рассказала Ирина Гехт.

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Теги: вакцинация, коронавирус, Ирина Гехт,



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