24 Июня 2021
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Общество В России
Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector.

Проблемы возникли у жителей нескольких крупных городов, среди которых Москва, Петербург, Самара и другие. Большая часть пользователей жаловались на сбои при подключении.

В январе в работе Telegram по всему миру произошел сбой. Наиболее активно о неполадках сообщали в России (а именно в Москве и Санкт-Петербурге), а также на Украине, в Белоруссии, Болгарии и США.

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Теги: Telegram, сбой



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