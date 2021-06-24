24 Июня 2021
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Экономика В России
Андрей Белоусов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Это не наказание металлургов": правительство введет экспортные пошлины на металлы

Минэкономразвития России предлагает с 1 августа и до конца 2021 года ввести временные экспортные пошлины на цветные металлы. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил глава министерства Максим Решетников.
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Он отметил, что к базовой ставке пошлины в 15% будет добавлена специфическая составляющая: на медь – плюс $1226 за тонну, на никель – плюс $2321 за тонну, на алюминий – плюс $254 за тонну.

Решетников добавил, что ставки рассчитаны по ценам за последние пять месяцев, а пошлины будут распространяться только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, ранее обвинивший металлургов в желании поживиться за счет высоких мировых цен, отметил, что экспортные пошлины – "это не наказание металлургов, а часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Принимаемые меры не замедлят российский экспорт металлопродукции, считает Белоусов.

По подсчетам правительства, за период действия пошлин компании-производители чермета заплатят порядка 113-114 млрд руб., производители цветных металлов – 50 млрд руб.

Также Белоусов высказался за введение постоянно действующих механизмов налогового регулирования ситуации.

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Теги: экспортная пошлина, металл, металлурги, андрей белоусов, минэкономразвития, мировые цены



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