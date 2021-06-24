Совсем не рулит? "Лидер России" - вице-президент "Маяка" может оказаться злостным нарушителем ПДД

Полный тезка вице-президента корпорации "Маяк" и участника конкурса "Лидеры России" Станислава Блохина оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.

Судя по базе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, у человека с такими же именем, отечеством и фамилией оказалось около десятка неоплаченных платежей, а общая сумма штрафов 33-летнего мужчины по состоянию на 24 июня составляет более 7 тыс. руб., мы нашли 11 исполнительных производств, и открыты они за довольно короткий срок - с апреля по июнь 2021 г.

Конечно, дело тут не только в том, что, возможно, молодой успешный бизнесмен по каким-то причинам не успевает оплачивать штрафы и тем самым не пополняет казну. Вероятно, человек с такой манерой вождения может представлять реальную угрозу для окружающих. Вопрос об этом и вынудил нас обратиться в пресс-службу корпорации "Маяк" за комментарием.

"Информация о манере езды и так далее - скорее личного характера. И не имеет отношения к производственной деятельности корпорации. У меня нет по этому поводу комментариев. Готов прокомментировать свои нарушения ПДД, если они есть", - сказал в беседе с корреспондентом Накануне.RU вице-президент "Маяка" Олег Мошкарев.

Он добавил, что сейчас Станислав Блохин находится в отпуске, а вопросы о самих задолженностях и о том, кому они принадлежат, оставил без ответа.

Отметим, что, судя по биографии, Станислав Блохин в "Маяке" прошел путь от разнорабочего до вице-президента компании. В 2011 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 2008 по 2011 год учился в Государственном университете Нью-Мехико, США, специальность BMGT 262 - "Управление коммерческой недвижимостью". С июля 2013 года является вице-президентом ООО "Корпорация "Маяк". В 2014 году стал самым молодым членом совета директоров России среди государственных компаний. В 2017 году участвовал в конкурсе "Лидеры России", в интервью ютюб-каналу проекта он называл огромном ресурсом России человеческий потенциал.