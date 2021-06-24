Полмиллиона защитных масок Фонд святой Екатерины распределит между медучреждениями 14 городов Свердловской области

Фонд святой Екатерины продолжает активно поддерживать систему здравоохранения Свердловской области. В ближайшие два дня в 20 больниц будет доставлено 500 000 защитных масок для врачей и медицинского персонала. Благотворительная организация рассчитывает, что этот шаг позволит избежать нехватки средств защиты в период возможных обострений.

«Учредители Фонда святой Екатерины приняли решение поддержать больницы средствами индивидуальной защиты, чтобы медики чувствовали себя уверенно в плане безопасности. Сейчас мы сконцентрированы на отдаленных городах, куда оперативно не доехать в случае срочной необходимости», — говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Помощь отправится в 14 городов, в каждый — от 20 до 50 тысяч масок. Самая дальняя точка находится за 300 км от Екатеринбурга. Сейчас Фонд продолжает обрабатывать заявки от главных врачей области для оказания своевременной поддержки больниц.

«У нас потребность очень высокая — уходит от ста тысяч масок и больше. Это не считая красной зоны, где сотрудники работают в специальных комбинезонах. Мы считаемся “ковидным” госпиталем. К нам везут больных с соседних городов — маски нужны не только сотрудникам, но и пациентам, рабочему персоналу, посетителям больницы», — рассказывает главная медсестра Верхнепышминской центральной городской больницы Елена Ибакаева.

Отметим, что год назад в Свердловской области появилась собственная линия по производству защитных масок. Покупку и установку взяли на себя Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский, которые с апреля прошлого года выделили на борьбу с последствиями коронавируса более 1,8 млрд рублей.