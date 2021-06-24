24 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Заповедник &quot;Денежкин камень&quot; (2021) | Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

В заповеднике "Денежкин камень" локализовали второй пожар

Огнеборцы смогли остановить распространение на месте второго пожара в уральском заповеднике "Денежкин камень", площадь которого сегодня увеличилась до 57,13 га. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".

Для остановки огня сразу на двух участках горной тайги вручную было проложено более 8 км минерализованных полос. Сейчас в тушении огня на общей площади в 120 га участвуют 89 парашютистов-десантников, а также сотрудники заповедника и добровольцы

"Прокладка минерализованных полос и прямое тушение кромки - только вручную. Копать минполосы мешали многочисленные корни, толстая подушка из мха и лишайников. Ближайший водоем – река Сосьва находится от пожара на расстоянии нескольких километров. Доставка наземной техники невозможна из-за отсутствия дорог в заповедной горной местности", - сообщили в пресс-службе.

При этом полевой лагерь, в целях безопасности, пришлось расположить в часе ходьбы по скалистым склонам от самого пожара. Подъем сводной группировки сил проводится в 3.00, чтобы в 6.00 уже начинать работу.

Напомним, что первый пожар на площади в 63 га был локализован 22 июня. Возгорание произошло из-за грозы в труднодоступной горной местности Вересовый Увал, которая практически нетронута деятельностью человека.


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Теги: Денежкин камень, заповедник, пожар



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