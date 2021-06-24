24 Июня 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

В Кремле заявили, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

В Кремле заявили, что вакцинация от коронавируса остается добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой сфере.

"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать - он просто должен перестать работать в сфере услуг", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Пескова, этот человек, если хочет, "может искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки".

Ранее московский оперштаб по борьбе с коронавирусом выпустил разъяснения по поводу обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей (например, общепита), которая ранее была объявлена столичными властями.

Главный момент: работодатель не просто может – он обязан отстранить сотрудников, которые не хотят прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний. На период отстранения зарплата не начисляется, в стаж это время также не включается.

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Теги: дмитрий песков, вакцинация



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