В Сургуте станет меньше рекламы

24 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2011) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте станет меньше рекламы

Глава Сургута Андрей Филатов анонсировал уменьшение в городе числа рекламных конструкций, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Мы работаем в правовом поле. Разрешать или запрещать что-то только желанием не получится. Есть законы, установленный порядок. Во-вторых, решение по рекламным конструкциям было принято ещё в прошлом году и ушло в реализацию до моего вступления в должность. Ему оценку давать не буду, оно состоялось ранее, как факт. Работать необходимо с этим фактом", - написал мэр в своём Instagram.

У сургутян были обоснованные вопросы по качеству установки конструкций.

"Мы с этим уже частично разобрались. Продолжаем работать с операторами, здесь занимается наше контрольное управление. Если есть конкретные вопросы и примеры по установке конструкций с нарушениями – направляйте фото, адрес и описание в директ. Изначально в 2020 г. была утверждена схема на 451 локацию. Это, кстати, не только билборды (их по контрактам 294), но и сити-лайты и иные форматы. На данный момент в этом объёме установлены не все конструкции. Бордов приблизительно две трети, сити-лайтов только четвертая часть. Понимая запрос от сургутян, мы сегодня предметно работаем с операторами рынка по актуализации сетки размещения, и уже подходим к решению по существенному уменьшению количества устанавливаемых конструкций", - уточнил Филатов.

Впервые за многие годы доходы от этого вида рекламы стали поступать в казну города.

"Ещё в декабре прошлого года авансом было перечислено 37 млн руб. Общая сумма контрактов на весь период аренды – более 130 млн. Это дополнительные возможности для реализации проектов по благоустройству, ремонтам, озеленению и так далее. Мы продолжаем выявлять и удалять с улиц незаконные рекламные конструкции. Их за этот период выявлено 25, из них 18 демонтировали, ещё семь отрабатываются под демонтаж", - подытожил глава Сургута.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Андрей Филатов, реклама, Сургут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2018 14:30 Мск Сургут очистят от "мусорной рекламы"
Ранее 20.10.2016 10:37 Мск Сургут очистили от нелегального "рекламного мусора"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети