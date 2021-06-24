В Сургуте станет меньше рекламы

Глава Сургута Андрей Филатов анонсировал уменьшение в городе числа рекламных конструкций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы работаем в правовом поле. Разрешать или запрещать что-то только желанием не получится. Есть законы, установленный порядок. Во-вторых, решение по рекламным конструкциям было принято ещё в прошлом году и ушло в реализацию до моего вступления в должность. Ему оценку давать не буду, оно состоялось ранее, как факт. Работать необходимо с этим фактом", - написал мэр в своём Instagram.

У сургутян были обоснованные вопросы по качеству установки конструкций.

"Мы с этим уже частично разобрались. Продолжаем работать с операторами, здесь занимается наше контрольное управление. Если есть конкретные вопросы и примеры по установке конструкций с нарушениями – направляйте фото, адрес и описание в директ. Изначально в 2020 г. была утверждена схема на 451 локацию. Это, кстати, не только билборды (их по контрактам 294), но и сити-лайты и иные форматы. На данный момент в этом объёме установлены не все конструкции. Бордов приблизительно две трети, сити-лайтов только четвертая часть. Понимая запрос от сургутян, мы сегодня предметно работаем с операторами рынка по актуализации сетки размещения, и уже подходим к решению по существенному уменьшению количества устанавливаемых конструкций", - уточнил Филатов.

Впервые за многие годы доходы от этого вида рекламы стали поступать в казну города.

"Ещё в декабре прошлого года авансом было перечислено 37 млн руб. Общая сумма контрактов на весь период аренды – более 130 млн. Это дополнительные возможности для реализации проектов по благоустройству, ремонтам, озеленению и так далее. Мы продолжаем выявлять и удалять с улиц незаконные рекламные конструкции. Их за этот период выявлено 25, из них 18 демонтировали, ещё семь отрабатываются под демонтаж", - подытожил глава Сургута.