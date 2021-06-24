Глава Крыма заявил о постепенном возвращении к привычному режиму подачи воды

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об улучшении ситуации с водоснабжением региона.

"Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды. С завтрашнего дня в Алуште вода будет подаваться с 6.00 до 23.00", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Напомним, последние два года регион испытывал сильнейшие проблемы с водой из-за отсутствия стабильных осадков и пополнения водохранилищ. На минувшей неделе осадки выпали: удар стихии был таким сильным, что в регионе был введен режим ЧС. Водохранилища пополнились, но в непригодное состояние пришли сети водопроводов – их сейчас промывают и очищают.

По данным городской администрации Ялты, ливни пополнили водохранилища, и теперь запасов воды хватит примерно на год. Водохранилища Севастополя, где осадки были не такими сильными как на востоке Крыма и ЮБК, обеспечат город водой примерно до сентября.