24 Июня 2021
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Экономика В России
коллектор, долг, дверь, подъезд (2016) | Фото: topdialog.ru

Коллекторы сообщили о росте продаж долгов россиян в возрасте до 25 лет

Банки и микрофинансовые организации (МФО) в этом году увеличили активность по продаже долгов клиентов в возрасте до 25 лет, пишет РБК.

В первом квартале доля таких неплательщиков достигла 20 процентов (рост на 9,7 процента), следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

При этом отмечается, что коллекторы взялись активнее работать даже с самыми юными получателями ссуд в возрасте 18-20 лет.

Ранее ЦБ сообщил, что по итогам первого квартала текшего года долговая нагрузка российских граждан выросла до 11,9%, это исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен в марте 2021 года, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.

По данным регулятора, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты на фоне пандемии коронавируса и отсутствие роста доходов россиян.

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Теги: долги, коллекторы, молодые россияне



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