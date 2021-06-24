УФАС признало крупного дорожного подрядчика "Строймеханизация" недобросовестным поставщиком

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области внесло не стало вносить ООО "ДСК Строймеханизация" в реестр недобросовестных поставщиков. Иск подала мэрия Екатеринбурга, которая 16 июня была вынуждена расторгнуть контракт с подрядчиком из-за нарушения сроков по ремонту дорог.

Напомним, что контракт по ремонту 10 участков дорог, включая ул. Викулова, заключался на сумму в 180,4 млн руб., из которых на сегодняшний день должно было быть освоено 78 млн. Несмотря на это, подрядчик успел освоить только 10 млн руб. Основные проблемы поставщик связывает с невозможностью согласования асфальтобетонной смеси.

Представитель компании не смог доказать, что нарушений сроков не было. В защитном слове он настаивал на том, что согласно контракту, все работы должны быть завершены к середине сентября, а значит до этой даты нельзя утверждать что подрядчик не успеет реализовать поставленные перед ним задачи.

При этом в мэрии заявили, что уже готовы к заключению контракта с новым подрядчиком до середины июля.

Напомним, что по некоторым данным, компания ООО "Строймеханизация" может быть связана с бывшим свердловским депутатом, бизнесменом Арменом Карапетяном.