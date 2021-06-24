На Южном Урале арестовали двух сотрудников ГИБДД

В Челябинской области начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Саткинского района и инспектор обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебных подлогах. По решению суда они заключены под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 г. они выдавали водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена их причастность к совершению 12 преступных эпизодов.

В настоящий момент поверяется их причастность к совершению аналогичных преступных эпизодов.