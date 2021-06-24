В Екатеринбурге не будут ограничивать движение по развязке у концерна "Калина" при ее реконструкции

24 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2005) | Фото: www.kalina.org

В Екатеринбурге не будут ограничивать движение по развязке у концерна "Калина" при ее реконструкции

При реконструкции транспортной развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге не собираются ограничивать движение для автомобилистов. О том, что в проекте в принципе не предусмотрены схемы полного закрытия сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

"Мы будем работать по очередности использования существующей эстакады со строительством новой, с последующим переключением на новую эстакаду и вхождением работ по реконструкции на существующий объект. Там будут частичные ограничения, связанные с разворотной петлей на ул. Куйбышева – будем перекрывать. Возможно будем искать какие-то дополнительные варианты, связанные с разворотом на данном участке. К работам активно мы приступим уже в текущем году", - заявил Чегаев.

Напомним, что администрация Екатеринбурга приняла решение не заключать с подрядчиком договор на реконструкцию транспортной развязки, а отдать эту роль управлению капитального строительства Екатеринбурга. Согласно документу, сроки и стоимость работ остаются прежними: реконструкция должна закончится 31 декабря 2024 г.

Конкурс был объявлен в начале марта: по информации на сайте госзакупок, строительство должно стартовать во второй половине 2021 года и закончиться в конце 2024 года. Цена контракта составляла 6,4 млрд руб. Заявки принимались до 1 апреля, однако 26 марта определение поставщика было неожиданно отменено. Позже в мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах отмены конкурса по поиску подрядчика, отметив необходимость корректировки пакета документов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: развязка у Калины, реконструкция, Екатеринбург. ограничения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети