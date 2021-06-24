В Екатеринбурге не будут ограничивать движение по развязке у концерна "Калина" при ее реконструкции

При реконструкции транспортной развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге не собираются ограничивать движение для автомобилистов. О том, что в проекте в принципе не предусмотрены схемы полного закрытия сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

"Мы будем работать по очередности использования существующей эстакады со строительством новой, с последующим переключением на новую эстакаду и вхождением работ по реконструкции на существующий объект. Там будут частичные ограничения, связанные с разворотной петлей на ул. Куйбышева – будем перекрывать. Возможно будем искать какие-то дополнительные варианты, связанные с разворотом на данном участке. К работам активно мы приступим уже в текущем году", - заявил Чегаев.

Напомним, что администрация Екатеринбурга приняла решение не заключать с подрядчиком договор на реконструкцию транспортной развязки, а отдать эту роль управлению капитального строительства Екатеринбурга. Согласно документу, сроки и стоимость работ остаются прежними: реконструкция должна закончится 31 декабря 2024 г.

Конкурс был объявлен в начале марта: по информации на сайте госзакупок, строительство должно стартовать во второй половине 2021 года и закончиться в конце 2024 года. Цена контракта составляла 6,4 млрд руб. Заявки принимались до 1 апреля, однако 26 марта определение поставщика было неожиданно отменено. Позже в мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах отмены конкурса по поиску подрядчика, отметив необходимость корректировки пакета документов.