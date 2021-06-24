В Челябинске корпус больницы снова перепрофилировали под пациентов с коронавирусом

Терапевтический корпус городской клинической больницы №8 в Тракторозаводском районе Челябинска снова перепрофилируют под пациентов с COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Решение принято из-за роста числа заболевших коронавирусом. В терапевтическом корпусе будет открыто 115 коек.

В минздраве отметили, что в учреждении установлен компьютерный томограф и другое медицинское оборудование, которое позволяет оперативно провести обследование пациента и госпитализировать его без дополнительной транспортировки.

Ранее под пациентов с коронавирусом перепрофилировали роддом ГКБ № 8. Прием беременных и рожениц в учреждении приостановлен с 16 июня.