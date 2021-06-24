В Екатеринбурге подстроят популярные приложения под смену маршрутов автобусов в июле

В связи со сменой нумерации, а в некоторых случаях и протяженности автобусных маршрутов с 1 июля, в Екатеринбурге прорабатывается вопрос с приложениями, позволяющими горожанам ориентироваться в направлении общественного транспорта. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Помимо этого, по словам замглавы города, жителям, а тем более гостям уральской столицы, станет гораздо проще разбираться в собственных маршрутах, поскольку трамваи, троллейбусы и автобусы больше не будут иметь одинаковые номера.

"У нас будет единая нумерация. То есть, к примеру, с 1 по 20 номера – это трамвайные маршруты, дальше троллейбусные, а далее автобусы", - пояснил Бубнов.

Он также отметил, что уже к субботе на каждой остановке и в каждом автобусе, который ждет смена номера или маршрута, будет вывешено соответствующее объявление. С полным списком маршрутов автобусов можно ознакомиться здесь.