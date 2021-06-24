Спортивные и культурные организации получат дополнительную поддержку из бюджета Алтайского края - более 80 миллионов рублей

Алтайские власти выделят дополнительные средства на развитие культурных учреждений и спортивных рекреаций региона, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил предложение выделить дополнительно из краевого бюджета 36,4 миллиона рублей для укрепления материально-технической базы краевых учреждений культуры и на укрепления материально-технической базы учреждений спорта региона в сумме 50 миллионов рублей.

Как сообщается на официальном портале Алтайского края, в сфере культуры денежные средства будут направлены на обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе проведение ремонтных работ для учреждений культуры, приобретение оборудования и другие расходы, связанные с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры.

В спортивных учреждениях средства будут направлены на приобретение транспорта для краевых спортивных школ, приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для краевых и муниципальных учреждений спорта.

Стоит отметить, что сфера культуры региона имеет возможность получать поддержку от региональных властей в той или иной форме. Например, проект краевой общественной организации «Город мастеров» вошел в число победителей конкурса на получение грантов Губернатора края в сфере культуры на 2021 год. В рамках инициативы «Найди себя в творчестве» народные мастера Алтайского края совершат выезды в ряд районов региона. Проект позволит привлечь внимание детей и сельской молодежи к занятиям декоративно-прикладным творчеством, создать систему передачи опыта молодому поколению.

Как сообщили в краевом Министерстве культуры, с 24 по 27 июня народные мастера посетят Смоленский и Быстроистокский районы. Для жителей организуют большую выставку декоративно-прикладного творчества, проведут бесплатные мастер-классы по бересте, росписи и резьбе по дереву, бисероплетению, изготовлению музыкальных народных инструментов, плетению из рогоза.