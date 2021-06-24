Сноуден: Вслед за Макафи "самоубийство" в тюрьме может произойти с Ассанджем

Российские Telegram-каналы привели слова, якобы сказанные Эдвардом Сноуденом о смерти миллиардера, создателя антивируса McAfee Джона Макафи, мол, следующим может быть Джулиан Ассанж. Ассанж, напомним, содержится в британской тюрьме, а Макафи нашли мертвым накануне в камере испанской тюрьмы, это случилось почти сразу после того, как Испания приняла решение о возможной выдаче Макафи властям США, где он преследуется по подозрению в уходе от налогообложения.

Испанские СМИ сообщают, что власти считают случившееся вероятным самоубийством, но многие не верят в это, поскольку Макафи опасался убийства и даже писал, что если его найдут мертвым и будут считать это суицидом, то верить в такую версию нельзя.

Что касается Ассанжа, то британский суд тоже будет решать вопрос о его экстрадиции в США, где ему вменяют куда более серьезные статьи, чем Макафи.

"Согласна с Эдвардом на 100 процентов, - написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят. Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесли душа поэта позора мелочных обид", и все. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита".

По поводу Макафи Захарова добавила: "Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет".