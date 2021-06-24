Мэрия Екатеринбурга готова заменить ООО "Строймеханизация" на другого подрядчика для ремонта дорог

Мэрия Екатеринбурга уже готова к заключению контракта с новым подрядчиком вместо ООО "Строймеханизация", который, по мнению местной администрации, нарушил сроки по ремонту дорог.

"Будем принимать решение, хотя документы все уже готовы, для заключения нового контракта. У нас по дням все подсчитано. К середине июля мы должны новый контракт заключить. Я уверен, что мы не сорвем сроки по проекту и работы на участках дорог будут выполнены до 20 сентября. Сейчас работы на участках приостановлены. Мы уверены, что работы не будут перенесены на следующий год. Они будут завершены в этом - у нас была такая договоренность с правительством", - отметил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Напомним, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области может внести ООО "Строймеханизация" в реестр недобросовестных поставщиков после иска мэрии Екатеринбурга. Контракт заключался на сумму в 180,4 млн руб., из которых на сегодняшний день должно было быть освоено 78 млн. Несмотря на это, подрядчик успел освоить только 10 млн. Основные проблемы поставщик связывает с невозможностью согласования асфальтобетонной смеси.