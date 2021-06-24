Зюганов: "Силуановы, Кудрины и т.д. – это просто"упыри", "огрызки ельцинской эпохи"

У КПРФ сегодня проходит второй этап предвыборного съезда партии, на котором предполагается утвердить партийные списки на выборы в Госдуму.

Глава коммунистов Геннадий Зюганов по этому поводу написал в своем Telegram-канале: "Начался второй этап XVIII съезда КПРФ. На нем присутствуют как делегаты, так приглашенные, включая наших союзников из широкого фронта народно-патриотических сил. Каждый из кандидатов, которых мы выдвинем сегодня, прошел самое серьезное и многоэтапное обсуждение, начиная с первичных отделений. Это - реально демократическая процедура, в отличие от так называемых "праймериз"!".

И тут же председатель коммунистической партии пошел в атаку на правительство.

"Я бы никогда не подумал, что какой-то Силуанов может в три раза урезать программы развития, принятые на Госсовете! Силуановы, Кудрины и т.д. - это просто "упыри", "огрызки" ельцинской эпохи, которые душат нашу страну!" – написал Зюганов там же. Очевидно, речь идет о программе развития сельских территорий и проекте "вторая целина", которые коммунистам ранее через профильный комитет Госдумы удалось провести через Госсовет. Ранее правительство сообщило, что на развитие сельских территорий по всем госпрограммам в 2021 году будет направлено порядка 226 млрд руб.