24 Июня 2021
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Политика В России
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Зюганов: "Силуановы, Кудрины и т.д. – это просто"упыри", "огрызки ельцинской эпохи"

У КПРФ сегодня проходит второй этап предвыборного съезда партии, на котором предполагается утвердить партийные списки на выборы в Госдуму.

Глава коммунистов Геннадий Зюганов по этому поводу написал в своем Telegram-канале: "Начался второй этап XVIII съезда КПРФ. На нем присутствуют как делегаты, так приглашенные, включая наших союзников из широкого фронта народно-патриотических сил.  Каждый из кандидатов, которых мы выдвинем сегодня, прошел самое серьезное и многоэтапное обсуждение, начиная с первичных отделений. Это - реально демократическая процедура, в отличие от так называемых "праймериз"!".

И тут же председатель коммунистической партии пошел в атаку на правительство.

"Я бы никогда не подумал, что какой-то Силуанов может в три раза урезать программы развития, принятые на Госсовете! Силуановы, Кудрины и т.д. - это  просто "упыри", "огрызки" ельцинской эпохи, которые душат нашу страну!" – написал Зюганов там же. Очевидно, речь идет о программе развития сельских территорий и проекте "вторая целина", которые коммунистам ранее через профильный комитет Госдумы удалось провести через Госсовет. Ранее правительство сообщило, что на развитие сельских территорий по всем госпрограммам в 2021 году будет направлено порядка 226 млрд руб.

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Теги: геннадий зюганов, кпрф, съезд, критика, развитие сельских территорий, правительство



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