Из американских баз данных исчезли данные о первом варианте коронавируса, - Bloomberg

Информация о генетическом коде первого варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском Ухане, была изъята из американских баз данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждается, сведения были удалены по запросу властей и ученых КНР еще в июне прошлого года.

Китайская сторона пояснила, что информация о генетической последовательности была обновлена, и изъятие "устаревшей" версии из баз позволило бы избежать расхождения.

Bloomberg отмечает, что этот факт вызывает озабоченность на фоне обсуждения происхождения коронавируса и версии об утечке из уханьской вирусологической лаборатории.

Ранее США запросили у Евросоюза поддержку в исследовании происхождения нового коронавируса. Штаты предлагают провести "прозрачное, научно обоснованное" исследование происхождения SARS-CoV-2, которым будут руководить эксперты.

Кроме того, США призвали ВОЗ провести очередное расследование, в том числе и на территории Китая. Республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19.