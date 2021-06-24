«Уралэлектромеди» вручен сертификат надежного поставщика серебра

24 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область За рубежом
серебряный слиток, серебро, угмк (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

«Уралэлектромеди» вручен сертификат надежного поставщика серебра

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) получило подтверждение международного статуса «Good Delivery» – мировое признание надежной поставки по аффинированному серебру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, по результатам упреждающего мониторинга серебро, выпускаемое предприятием, соответствует международному стандарту Лондонской Ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Анализ на качество серебряных слитков уральского предприятия провели международные специализированные лаборатории, имеющие соответствующую аккредитацию. По результатам выполненной работы физическим комитетом LBMA предприятию вручен сертификат надежного поставщика серебра.

рабочий, уралэлектромедь, угмк(2021)|Фото: пресс-служба УГМК



В LBMA провели экспертизу качества серебряных образцов, отлитых под наблюдением независимого аудитора. Серебряные образцы АО «Уралэлектромедь» были проанализированы двумя арбитрами в признанных LBMA лабораториях. Результаты испытаний подтвердили высокую сходимость и качество выпускаемого серебра.

серебряный слиток, серебро, угмк(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, что в мае текущего года предприятие подтвердило статус «надежная поставка» по золоту.

Справка. В августе 2004 года «Уралэлектромедь» стала первым в мире металлургическим предприятием, включённым в список признанных производителей драгоценных металлов LBMA как надежный производитель аффинированного серебра. В мае 2006 года предприятие было включено в список «Good Delivery» как надежный производитель аффинированного золота.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: уралэлектромедь, угмк, серебро, Good Delivery



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети