«Уралэлектромеди» вручен сертификат надежного поставщика серебра

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) получило подтверждение международного статуса «Good Delivery» – мировое признание надежной поставки по аффинированному серебру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, по результатам упреждающего мониторинга серебро, выпускаемое предприятием, соответствует международному стандарту Лондонской Ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Анализ на качество серебряных слитков уральского предприятия провели международные специализированные лаборатории, имеющие соответствующую аккредитацию. По результатам выполненной работы физическим комитетом LBMA предприятию вручен сертификат надежного поставщика серебра.





В LBMA провели экспертизу качества серебряных образцов, отлитых под наблюдением независимого аудитора. Серебряные образцы АО «Уралэлектромедь» были проанализированы двумя арбитрами в признанных LBMA лабораториях. Результаты испытаний подтвердили высокую сходимость и качество выпускаемого серебра.

Напомним, что в мае текущего года предприятие подтвердило статус «надежная поставка» по золоту.

Справка. В августе 2004 года «Уралэлектромедь» стала первым в мире металлургическим предприятием, включённым в список признанных производителей драгоценных металлов LBMA как надежный производитель аффинированного серебра. В мае 2006 года предприятие было включено в список «Good Delivery» как надежный производитель аффинированного золота.