В южноуральский город, где жители остались без воды, выехал министр строительства

В Локомотивный городской округ, где жители жалуются на отсутствие воды, по поручению губернатора выехал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе для решения проблем с водоснабжением населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, жители Локомотивного городского округа пожаловались на проблемы с водоснабжением. В администрации рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды. В период с 14 по 21 июня на водоводе было выявлено пять прорывов, которые устранены.

23 июня на водоводе снова произошла аварийная ситуация, два порыва были устранены в этот же день.

"В настоящее время идет набор необходимого объема воды в резервные емкости для запуска насосов. Чтобы набрать необходимый объем потребуется 12-15 часов. Также потребуется минимум 12 часов на заполнение системы, так как длинна водовода составляет порядка 30 км. Подвоз питьевой и технической воды по дворам организован, примерный график подвоза воды до жителей доведен", - сообщили в пресс-службе губернатора.