24 Июня 2021
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Общество Свердловская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

На обвиняемого в убийстве туристки из Перми завели еще одно дело - за уклонение от надзора

В отношении жителя Нижних Серег, обвиняемого в убийстве туристки из Перми, 35-летней Анастасии Пыхтеевой, возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от административного надзора. Прокуратура Нижнесергинского уже района провела проверку соблюдения законодательства об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 5 марта прошлого года Синарский районный суд Каменска-Уральского установил надзор за жителем Нижних Серег на шесть лет, после того, как тот вышел из исправительной колонии. Там он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений против собственности и половой неприкосновенности. Свердловчанин должен был проживать по месту регистрации и ежемесячно отмечаться в правоохранительных органах. Более того, ему был выписан запрет на пребывание в ночное время где-либо, кроме дома.

Несмотря на это, в период с 19 мая по 3 июня 2021 г. обвиняемый самовольно оставил место проживания в Нижних Сергах, не сообщив об этом правоохранителям. И уже 3 июня он был задержан по подозрению в убийстве туристки на территории природного парка.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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Теги: туристка из Перми, подозреваемый, уголовное дело



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