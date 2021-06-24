Прилепина не пустили на съезд КПРФ после заявления о создании левой коалиции

Скандал с участием писателя Захара Прилепина случился на предвыборном съезде КПРФ, который проходит сегодня в Подмосковье. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) приехал на съезд, заявив, что хочет предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, но коммунисты сочли его появление "попыткой политического пиара". Об этом, в частности, заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает РИА Новости.

"Очевидно, мы приглашаем только тех, кого мы ждем. У нас здесь среди приглашённых представители 50 организаций, кто идёт с КПРФ на выборы, кто выдвигает своих представителей в наши списки... господин Прилепин выбрал путь идти с СР", - заявил Афонин журналистам.

Прилепин же заявил, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов сам предложил ему провести переговоры по возможному созданию левой коалиции на следующей неделе.