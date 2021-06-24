24 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
Сергей Нарышкин (2015) | Фото:

Глава СВР сравнил сегодняшний Запад с поздним Советским Союзом

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин считает, что в западные страны превращаются в тоталитарные режимы.

"Навешивая ярлыки на Россию, Китай и даже на своих союзников Турцию и Польшу, США и другие "образцы либеральной демократии" будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы. В США и ряде стран Запада налицо почти все признаки тоталитарной диктатуры по Збигневу Бжезинскому", - заявил глава спецслужбы, выступая на Московской конференции по безопасности.

"Посмотрите: идеология, монополия на средства массовой информации, полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и даже плановая экономика, если принять во внимание неправовой характер вводимых ими санкций. Эта ситуация чем-то напоминает поздний Советский Союз. Запад пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые постоянно опровергает собственной внутренней политикой", - заключает Нарышкин.

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Теги: сергей нарышкин, запад, тоталитаризм



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