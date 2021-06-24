Патрушев заявил о возрождении биологического оружия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о возрождении биологического оружия.

"Есть явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, мы видим возрождение биологического оружия", - сказал Патрушев, выступая на Московской конференции по безопасности. Он добавил, что "надо обратить внимание на совпадение мест вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биолабораторий отдельных стран".

Секретарь Совбеза также говорил о кибербезопасности. В частности, он привел статистику: в 2020 было зарегистрировано свыше 120 тыс. кибератак на критическую инфраструктуру России, большая часть шла с территории США, Германии и Нидерландов.

Патрушев высказался и об изменении климата. По его мнению, этот процесс может перекроить политическую карту мира и спровоцировать "небывалый глобальный кризис".

Патрушев раскритиковал деятельность НАТО. Секретарь Совета безопасности полагает, что на прошедшем саммите Альянса можно было видеть "беспрецедентный антироссийский заряд". Его возмущает рост числа западных военных учений с отработкой сценариев явной антироссийской направленности. Патрушев видит угрозу в выводе войск США и НАТО из Афганистана, что "способствует росту терроризма в этой стране".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.