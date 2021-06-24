Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ, согласно которому дети и подростки в сопровождении взрослых смогут посещать кафе и рестораны без QR-кодов.

При этом родители или иных законные представители должны будут предъявить QR-код.

Кроме того, летние веранды и кафе в столице можно будет посещать без QR-кодов до 12 июля.

Напомним, с 28 июня заведения общественного питания столицы смогут посещать только посетители, имеющие защиту от коронавируса. Впрочем, непереболевшим и не вакцинированным тоже можно в рестораны, но со справкой.

18 июня Собянин объявил о начале работы "бесковидных" ресторанов.

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