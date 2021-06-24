24 Июня 2021
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Общество Свердловская область
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Куйвашев признал отсутствие вакцины в Екатеринбурге

В Свердловской области осталось меньше 20 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции. При этом в Екатеринбурге прививать горожан уже нечем - оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку. Это вынужден был признать глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, уже сегодня на склад ГАУ "Фармация" поступило 36 тыс. доз "Спутник V", а завтра препарат начнут распределять по больницам.

"Федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в регионы, в том числе к нам, - рассказал губернатор. - Обещаю, что пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет. И работодателей прошу повременить со стимулированием сотрудников".

Глава региона также попросил свердловчан обратить внимание именно на поликлиники, а не ТЦ, и записываться на вакцинацию заранее. Это, по его словам, позволит избежать ненужных в пандемию очередей в торговых центрах и сэкономит время.

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Теги: Екатеринбург, вакцина, коронавирус



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