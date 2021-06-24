УрФУ перенес часть выпускного в онлайн-формат из-за коронавируса

Из-за третей волны коронавируса администрация Екатеринбурга и Роспотребнадзор не согласовали проведение выпускного в Уральском федеральном университете. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза. Таким образом, второй и третий этапы праздника переносятся в онлайн-режим.

Первый этап пройдет в институтах с соблюдением всех мер безопасности. Выпускники получат мантии, шарфики, конфедератки и заветные дипломы. Во втором этапе можно принять участие, подключившись к трансляции, которая будет вестись в официальной группе VK. Третий, к сожалению, пришлось полностью отменить. Возврат билетов на концерт "Лица Уральского федерального" осуществляется по инструкции.



"Да, к большому сожалению, торжественного #всемдипломы и незабываемой вечеринки не будет. Однако мы уверены, что вы сможете увидеть целесообразность в сложившихся обстоятельствах. Дорогие выпускники 2021, не отчаивайтесь: вы — дипломированные специалисты даже без конфетти, а памятные фотки перед главным корпусом можно сделать и без толпы вокруг — выпускники прошлого года это много раз доказали. Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, оставайтесь дома при недомогании и берегите себя и близких", - обратился вуз к выпускникам.

Напомним, что из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки в регионе, начались отмены и переносы массовых мероприятий. В Екатеринбурге на неопределенный срок перенесен Ural Music Night, а также Сабантуй-2021 и марафон "Европа-Азия".