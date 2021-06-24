УрФУ перенес часть выпускного в онлайн-формат из-за коронавируса

24 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Выпускной, Урфу, Студенты (2017) | Фото: Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области

УрФУ перенес часть выпускного в онлайн-формат из-за коронавируса

Из-за третей волны коронавируса администрация Екатеринбурга и Роспотребнадзор не согласовали проведение выпускного в Уральском федеральном университете. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза. Таким образом, второй и третий этапы праздника переносятся в онлайн-режим.

Первый этап пройдет в институтах с соблюдением всех мер безопасности. Выпускники получат мантии, шарфики, конфедератки и заветные дипломы. Во втором этапе можно принять участие, подключившись к трансляции, которая будет вестись в официальной группе VK. Третий, к сожалению, пришлось полностью отменить. Возврат билетов на концерт "Лица Уральского федерального" осуществляется по инструкции.

"Да, к большому сожалению, торжественного #всемдипломы и незабываемой вечеринки не будет. Однако мы уверены, что вы сможете увидеть целесообразность в сложившихся обстоятельствах. Дорогие выпускники 2021, не отчаивайтесь: вы — дипломированные специалисты даже без конфетти, а памятные фотки перед главным корпусом можно сделать и без толпы вокруг — выпускники прошлого года это много раз доказали. Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, оставайтесь дома при недомогании и берегите себя и близких", - обратился вуз к выпускникам.

Напомним, что из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки в регионе, начались отмены и переносы массовых мероприятий. В Екатеринбурге на неопределенный срок перенесен Ural Music Night, а также Сабантуй-2021 и марафон "Европа-Азия".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: УрФУ, коронавирус, выпускной



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети