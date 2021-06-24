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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

МИД - об инциденте с британским эсминцем: Мы можем бомбить, если коллеги не понимают

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - приводит его слова РИА Новости.

Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов".

23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.

После инцидента военный атташе Великобритании в России был вызван в Минобороны РФ. Военное ведомство оценило инцидент как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало расследовать действия экипажа этого корабля, передает Regnum.

Министерство обороны Великобритании при этом отрицает, что военные РФ открыли огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море вблизи Крыма.

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Теги: мид рф, эсминец, великобритания



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