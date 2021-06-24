24 Июня 2021
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Происшествия Крым
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала симферопольца, собиравшего для украинских спецслужб данные о полетах авиации РФ

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Симферополя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщает центр общественных связей ФСБ. В российской спецслужбе считают, что сведения, добытые крымчанином, планировалось использовать против безопасности России. Других подробностей не сообщается.

Напомним, накануне инцидент у побережья Крыма произошел с британским эсминцем Degender. Российские военные утверждают, что корабль вторгся в территориальные воды России на три километра, была открыта предупредительная стрельба, после чего судно развернулось и ушло в нейтральные воды. Британская сторона утверждает, что эсминец ничего не нарушал, находился в украинских территориальных водах и никакой стрельбы не было.

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Теги: симферополь, спецслужбы, фсб, крым



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