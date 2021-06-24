Эксперт не признал "немецкий квартал" в Челябинске объектом культурного наследия

"Немецкий квартал" в Металлургическом районе Челябинска не признали объектом культурного наследия. Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, которую провела архитектор Ольга Гарина из научно-реставрационного центра "Сияжар", передает корреспондент Накануне.RU.

"Включение выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль жилых домов" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не обосновано (отрицательное заключение)", - говорится в документе.

Инициативная краеведческая группа "Архистраж" уже внесла протест по акту государственной историко-культурной экспертизы, в котором просит вернуть данный акт эксперту на доработку "для более убедительного, честного и непредвзятого доказательства выводов экспертизы".

Напомним, в марте 2019 года госкомитет на основании экспертизы исключил из списка особо охраняемых объектов культурного наследия ансамбль жилых домов на улице Социалистической в Металлургическом районе города. По мнению краеведов, экспертиза была проведена некачественно, в связи с чем они обратились в суд.

В марте 2020 года Центральный районный суд повторно рассмотрел иск краеведов о судьбе "немецкого квартала". Административный иск был удовлетворен частично. Суд признал незаконным приказ госкомитета об исключении квартала домов по улице Социалистической в Металлургическом районе из реестра объектов культурного наследия и обязал повторно рассмотреть вопрос о возможности включения "немецкого квартала" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В августе прошлого года Госкомитет по охране культурного наследия Челябинской области признал утратившим силу приказ об исключении "немецкого квартала" из перечня объектов культурного наследия региона.