Эксперт не признал "немецкий квартал" в Челябинске объектом культурного наследия

24 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт не признал "немецкий квартал" в Челябинске объектом культурного наследия

"Немецкий квартал" в Металлургическом районе Челябинска не признали объектом культурного наследия. Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, которую провела архитектор Ольга Гарина из научно-реставрационного центра "Сияжар", передает корреспондент Накануне.RU.

"Включение выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль жилых домов" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не обосновано (отрицательное заключение)", - говорится в документе.

Инициативная краеведческая группа "Архистраж" уже внесла протест по акту государственной историко-культурной экспертизы, в котором просит вернуть данный акт эксперту на доработку "для более убедительного, честного и непредвзятого доказательства выводов экспертизы".

Напомним, в марте 2019 года госкомитет на основании экспертизы исключил из списка особо охраняемых объектов культурного наследия ансамбль жилых домов на улице Социалистической в Металлургическом районе города. По мнению краеведов, экспертиза была проведена некачественно, в связи с чем они обратились в суд.

В марте 2020 года Центральный районный суд повторно рассмотрел иск краеведов о судьбе "немецкого квартала". Административный иск был удовлетворен частично. Суд признал незаконным приказ госкомитета об исключении квартала домов по улице Социалистической в Металлургическом районе из реестра объектов культурного наследия и обязал повторно рассмотреть вопрос о возможности включения "немецкого квартала" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В августе прошлого года Госкомитет по охране культурного наследия Челябинской области признал утратившим силу приказ об исключении "немецкого квартала" из перечня объектов культурного наследия региона.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: немецкий квартал, объект культурного наследия, эксперт, экспертиза,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети