24 Июня 2021
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Происшествия Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Экс-глава "Управления капстроительства Прикамья" попал под ещё несколько "уголовок"

Экс-глава "Управления капстроительсва Пермского края" Дмитрий Левинский стал фигурантом ещё нескольких уголовных дел. Речь якобы идёт о взятке в 3 млн руб., а также о злоупотреблении полномочиями, сообщает "Ъ-Прикамье".

Якобы Левинский получил в общей сложности чуть меньше 3 млн руб. за общее покровительство одной из компаний, работающих в сфере строительства. Ещё два эпизода связаны с возможным злоупотреблением полномочиями. Один из них касается производства работ по укреплению набережной в Усть-Качке.

Напомним, Левинский проходит по "делу зоопарка" – о хищении 353 млн руб. при его возведении. Контракт на строительство первой очереди зверинца был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 г. Отставание от графика составляет три года. 13 января 2020 г. строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде. Инспекция Госстройнадзора выдала краевому "УКСу" предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения. "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (два вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц. В конце мая 2021 г. "РЖДстрой" объявило аукцион на поставку строительных материалов для зверинца.

Также Левинский получил "условку" за снос гаражей в Разгуляе.

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Теги: Дмитрий Левинский, дело зоопарка, УКС



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