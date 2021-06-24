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Тихоокеанский флот, учения (2013) | Фото: минобороны.рф

Минобороны: В районе учений кораблей РФ в Тихом океане действовала иностранная авиация

В районе учений Тихоокеанского флота в центральной части Тихого океана действовала иностранная боевая авиация, сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что маскировка не позволила иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, пишут "Известия".

"В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки", - уточнили в ведомстве.

С 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана прошли масштабные учения Тихоокеанского флота РФ, в которых было задействовано до 20 кораблей и около 20 летательных аппаратов. Отмечалось, что это крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане.

В учениях участвовали ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", а также корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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Теги: тихий океан, учения, минобороны



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