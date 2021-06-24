"Это похоже на рабство": Бритни Спирс в суде потребовала лишить своего отца опеки над ней

39-летняя певица Бритни Спирс впервые сама выступила в суде по делу о лишении ее отца Джейми опеки над артисткой.

Спирс произнесла эмоциональную речь на суде в Лос-Анджелесе, призвала положить конец "оскорбительной" опеке, которая длится уже 13 лет.

Джейми Спирс получил право опеки над дочерью после серии ее психических срывов в 2008 году, он может контролировать не только ее имущество и карьеру, но и совсем личные аспекты жизни вроде возможности выходить замуж и иметь детей.

Бритни Спирс заявила, что ее заставляли работать против воли, ей не дают выйти замуж и родить ребенка. Она рассказала, что хотела бы удалить противозачаточную спираль и попытаться родить ребенка. Ей запрещается водить собственную машину и видеться с некоторыми друзьями.

"Я солгала и сказала всему миру, что у меня все в порядке, и я счастлива", - заявила певица.

Артистка сообщила, что ей давали сильнодействующие препараты, которые подавляли ее волю и превращали в овощ. Ей нельзя нанять адвоката, которого она захочет, родители ее могут давать интервью СМИ, а самой Спирс запрещено общение с журналистами. Звезда даже сравнила свою ситуацию с сексуальным рабством, в которое попадают женщины, когда у них забирают все документы и возможность связаться с близкими.