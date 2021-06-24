24 Июня 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В суде стартовал процесс по оскорблению екатеринбуржцами главы "Маяка" в соцсетях

В Арбитражном суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по иску корпорации "Маяк" в отношении двух местных жителей, негативно высказывавшихся о компании в социальных сетях.

История началась со сноса здания ПРОМЭКТ на Декабристов, 20. Работы возмутили жительницу соседнего дома Елену Литвинову. По ее словам, якобы, снос проводился впопыхах и с помощью тяжелой техники, что привело, как она считает, к возникновению трещин на фасаде ее дома, внутри квартир и обрушению облицовки стен подвала. Общественник Александр Зыков, занимающийся градозащитной деятельностью в сфере охраны объектов культурного наследия, зафиксировал на видео вывоз обломков ПРОМЭКТ на несанкционированную свалку. Он также обратился в прокуратуру, после чего на стройплощадке были выявлены многочисленные нарушения.

Оба екатеринбуржца освещали историю действий "Маяка" в социальных сетях, не стесняясь в выражениях в адрес главы корпорации и бывшего свердловского депутата Владимира Конькова. Именно эти высказывания и привлекли внимание юристов компании. Ранее Литвинову уже вызвали в прокуратуру за оскорбления в адрес главы корпорации, однако позже это дело было прекращено.

"Что по мне, что по Зыкову перенесли заседание на 26 июля. Вчера просто было ознакомление. Как мне сказала мой адвокат, это затянется надолго. Пока будет экспертиза, а если они мне еще чего добавят [из претензий], то неизвестно, когда это закончится", - рассказала Накануне.RU сама Литвинова.

Напомним, что еще на этапе первых обвинений в адрес активистов вице-президент корпорации "Маяк" Олег Мошкарев заявлял, что "есть и другие правовые механизмы и возможности", которые будут использованы по отношению к Литвиновой.

Тем временем, страсти вокруг строительства многоэтажки на месте снесенного здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге не утихают. Во время рытья котлована на поверхность вышло большое количество воды, которая несколько дней никуда не уходила. Глава "Маяка" заявил Накануне.RU, что беспокоиться не о чем.

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Теги: Маяк, ПРОМЭКТ, строительство, проект, суд, Литвинова



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