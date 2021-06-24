Московским работодателям разрешили не платить сотрудникам, не желающим прививаться

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом выпустил разъяснения по поводу обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей (например, общепита), которая ранее была объявлена столичными властями.

Главный момент: работодатель не просто может – он обязан отстранить сотрудников, которые не хотят прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний. На период отстранения зарплата не начисляется, в стаж это время также не включается.

Работодатель при возможности и желании может предложить сотруднику перейти на удаленную работу, но законы такую схему не предусматривают, поэтому оперштаб предлагает договариваться самостоятельно.

Работодателям, которые не будут соблюдать требования, грозит приостановка работы их компаний на срок до 90 суток.

Примечательно, что в число общего штата (от которого, напомним, надо привить 60%) включены самозанятые и работающие удаленно сотрудники, но при этом учитываются только те, кто работает в Москве.

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