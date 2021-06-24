В Бурятии детям до 14 лет запретили выходить на улицу без взрослых

В Бурятии, которая объявила о введении локдауна, детям до 14 лет на две недели запретили выходить на улицу без сопровождения взрослых.

Кроме того, на территории всей республики вводится обязательный масочный режим, сообщает региональное правительство. Контролировать соблюдение требований будут мобильные группы, количество рейдов будет увеличено, пишет Regnum.

Как сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова, в Бурятию из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и резкого роста спроса на вакцинирование будут значительно увеличены поставки вакцины от COVID-19.

Напомним, власти Бурятии вводят локдаун из-за ухудшающейся эпидобстановки. Республика уже несколько недель находится в списке регионов-лидеров по приросту заболеваемости COVID-19.

Как сообщили в оперштабе региона, объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.