109 мячей. Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Португальский футболист Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную.

В среду 36-летний игрок оформил дубль в матче со сборной Франции на чемпионате Европы-2020 (2:2). Оба раза футболист "Ювентуса" отличился с пенальти.

Голы для Роналду стали 108-м и 109-м за национальную команду. Аналогичное достижение в 109 голов за сборную есть у бывшего нападающего Ирана Али Даеи, завершившего карьеру в 2007 году.

Роналду на этом Евро отличился уже 5 раз и является лидером списка бомбардиров турнира. Напомним, что ранее футболист побил рекорд Мишеля Платини по количеству голов в финальных стадиях Евро.