"Даже руки не помыть". Жители южноуральского города пожаловались на проблемы с водоснабжением

Жители Локомотивного городского округа жалуются на проблемы с водоснабжением и просят губернатора Алексея Текслера разобраться в ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Просим помочь разобраться с водоснабжением в Локомотивном. Полностью отсутствует водоснабжение. Никакой конкретной информации жителям не дают. Графиков подвоза воды нет. Местный глава утверждает, что они так 40 лет живут и ничего. На дворе 21 век, пандемия, а людям элементарно руки невозможно помыть", - сообщила в соцсети местная жительница.

В администрации Локомотивного городского округа рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды. В период с 14 по 21 июня на водоводе было выявлено пять прорывов, которые устранены.

"Указанные аварии привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. В настоящее время идет заполнение магистрального водовода водой. По оценкам специалистов, для выхода на штатный режим водоснабжения потребуется от двух до четырех суток", - говорится в сообщении.