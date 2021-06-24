СКР проверяет работу подмосковного санатория, принадлежащего Управделами президента

Следственный комитет России проверяет работу оздоровительного комплекса "Бор", принадлежащего Управлению делами президента. Санаторий располагается в Подмосковье.

По данным РБК, прокуратура Московской области направила письмо в адрес директора санатория, в котором сообщается о ревизии. Она обнаружила, что в 2017-2018 гг. "при заключении учреждением договоров на оказание услуг по проведению групповых заездов стоимость услуг указывалась по ценам, ниже утвержденных приказами учреждения". Там также говорится, что общая сумма недополученных доходов за питание за этот период составила 2,7 млн руб., а за проживание — 28,4 млн. руб.

Прокуратура усмотрела в действии руководства санатория признаки статей о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, халатности и самоуправстве. Надзорное ведомство направило материалы в СКР. В Управлении делами президента сообщили, что в правоохранительные органы с просьбой о проверки обратилось само руководство комплекса.