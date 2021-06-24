С 1 июля в Екатеринбурге будут изменены маршрут и нумерация 24 автобусов
У 24 автобусных маршрутов в Екатеринбурге уже с 1 июля будет изменена нумерация, а некоторые из них будут продлены. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Николая Вахлова. По его словам, данные изменения помогут гостям и жителям уральской столицы не путаться в двойной нумерации маршрутов.
"Так, например, у нас на сегодня существуют маршруты автобусов № 018 и 18, № 021 и 21 и так далее, – отметил спикер. – И путаются в них не только гости уральской столицы, но и коренные жители города. Мы проанализировали обращения жителей города, и постарались сделать все возможное для того, чтобы их передвижение на общественном транспорте стало более комфортным, удобным и понятным".
Информация о скорых изменениях уже размещена внутри общественного транспорта, а также на электронных табло остановочных комплексов. Подробно узнать об изменениях в ближайшее время также можно будет в спецразделе на официальном портале Екатеринбурга и с помощью информационных листовок на остановках.
Из-за отмены маршрута №64 будет продлен автобусный маршрут №24 до поселка Мичуринский. А в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в сентябре на маршруты №24, №28 и №61 придут 60 новых единиц техники. Новый автобус №44 будет курсировать по Кольцовскому тракту до метро "Ботаническая" и обратно, связывая микрорайон Компрессорный с мегаполисом.
После завершения всех подготовительных работ, изменения ждут и остальной общественный транспорт. Вахлов отметил, что весь транспорт будет пронумерован "сквозным" способом: первые номера в исчислении отдадут трамвайным маршрутам, далее – троллейбусам, и затем – автобусам.
Так, с 1 июля изменятся схема и нумерация следующих маршрутов:
- маршрут "019" станет № 36, и проследует от остановки "Химмаш" по улицам Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева – 8 Марта – проспект Ленина – Мира. В обратную сторону от остановки "УрФУ" по улицам Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная;
- маршрут "011" станет № 40, двигающийся от остановки "Базовый" по переулку Базовому по улицам Белинского – Фурманова – Ткачей – Восточная – Челюскинцев. В обратном направлении – от остановки "Железнодорожный вокзал" по улицам: Челюскинцев – Восточная – Ткачей – Фурманова – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Саввы Белых – Луганская – переулок Базовый;
- новый маршрут № 44 пройдет от остановки "Метро Ботаническая": Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская. Обратно он проследует от остановки "микрорайон Компрессорный" по улицам Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт – Кольцовский тракт – Объездная дорога – Белинского – Шварца;
- маршрут "18" станет № 58 и пройдет от остановки "Горбольница № 7" по улицам Вилонова – Данилы Зверева – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Восточная – Декабристов – Чапаева – Большакова – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Серафимы Дерябиной – Дублер Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – проспект Академика Сахарова – Амундсена – Мостовая – Городская – Чемпионов – Золотистый – Лучистая – Нескучная. В обратном направлении – от остановки "Солнечный" по улицам Нескучная – Лучистая – Золотистый – Чемпионов – Городская – Мостовая – Амундсена – проспект Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Дублер Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Большакова – Белинского – Декабристов – Восточная – Малышева – Мира – Первомайская – Комсомольская – Данилы Зверева – Вилонова;
- маршрут "21" станет № 59 и будет курсировать от остановки "17-я Мехколонна" по улицам Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Мостовая – Амундсена – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – Привокзальная площадь. Обратно: от остановки "Железнодорожный Вокзал" по улицам Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена – Мостовая – Предельная – Мостовая – Европейская – Гаражная.
Нумерация изменится на следующих маршрутов:
- маршрут "045", "Железнодорожный вокзал – НПЦ Онкология", станет № 45;
- маршрут "021", "7 Ключей – Птицефабрика", – № 56;
- маршрут "1", "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово", – № 65;
- маршрут "08", "Хладокомбинат № 3 – Таганская", – № 68;
- маршрут "29", "поселок Исток – микрорайон Компрессорный – станция Кольцово", – № 69;
- маршрут "45", "Восточная – поселок Исток", – № 71;
- маршрут "5", "Восточная – поселок Калиновский", – № 75;
- маршрут "039", "Кольцово – Метро Ботаническая", – № 79;
- маршрут "060", "Парк Победы – ТК КОР", – № 80;
- маршрут "018", "17- Мехколонна – Фабрика Авангард", – № 81;
- маршрут "9", "Метро Ботаническая – поселок Шабровский – ОПХ", – № 88;
- маршрут "10", "Восточная – поселок Изоплит", – № 90;
- маршрут "11", "Метро Ботаническая – село Горный щит", – № 91;
- маршрут "11М", "Метро Ботаническая – село Верхнемакарово", – № 91М;
- маршрут "22", "Институт Связи – Палкинский торфяник", – № 92;
- маршрут "4", "УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ", – № 94;
- маршрут "56", "УЗТМ – Центр Культуры", – № 96;
- маршрут "56Б", "УЗТМ – Березит", – № 96Б;
- маршрут "017", "Метро Ботаническая – поселок Рудный – Опытный завод", – № 97;
- маршрут "59", "УЗТМ – Окружное кладбище", – № 99.