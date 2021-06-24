С 1 июля в Екатеринбурге будут изменены маршрут и нумерация 24 автобусов

У 24 автобусных маршрутов в Екатеринбурге уже с 1 июля будет изменена нумерация, а некоторые из них будут продлены. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Николая Вахлова. По его словам, данные изменения помогут гостям и жителям уральской столицы не путаться в двойной нумерации маршрутов.

"Так, например, у нас на сегодня существуют маршруты автобусов № 018 и 18, № 021 и 21 и так далее, – отметил спикер. – И путаются в них не только гости уральской столицы, но и коренные жители города. Мы проанализировали обращения жителей города, и постарались сделать все возможное для того, чтобы их передвижение на общественном транспорте стало более комфортным, удобным и понятным".

Информация о скорых изменениях уже размещена внутри общественного транспорта, а также на электронных табло остановочных комплексов. Подробно узнать об изменениях в ближайшее время также можно будет в спецразделе на официальном портале Екатеринбурга и с помощью информационных листовок на остановках.

Из-за отмены маршрута №64 будет продлен автобусный маршрут №24 до поселка Мичуринский. А в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в сентябре на маршруты №24, №28 и №61 придут 60 новых единиц техники. Новый автобус №44 будет курсировать по Кольцовскому тракту до метро "Ботаническая" и обратно, связывая микрорайон Компрессорный с мегаполисом.

После завершения всех подготовительных работ, изменения ждут и остальной общественный транспорт. Вахлов отметил, что весь транспорт будет пронумерован "сквозным" способом: первые номера в исчислении отдадут трамвайным маршрутам, далее – троллейбусам, и затем – автобусам.

Так, с 1 июля изменятся схема и нумерация следующих маршрутов:

маршрут "019" станет № 36 , и проследует от остановки "Химмаш" по улицам Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева – 8 Марта – проспект Ленина – Мира. В обратную сторону от остановки "УрФУ" по улицам Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная;

, и проследует от остановки "Химмаш" по улицам Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева – 8 Марта – проспект Ленина – Мира. В обратную сторону от остановки "УрФУ" по улицам Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная; маршрут "011" станет № 40 , двигающийся от остановки "Базовый" по переулку Базовому по улицам Белинского – Фурманова – Ткачей – Восточная – Челюскинцев. В обратном направлении – от остановки "Железнодорожный вокзал" по улицам: Челюскинцев – Восточная – Ткачей – Фурманова – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Саввы Белых – Луганская – переулок Базовый;

, двигающийся от остановки "Базовый" по переулку Базовому по улицам Белинского – Фурманова – Ткачей – Восточная – Челюскинцев. В обратном направлении – от остановки "Железнодорожный вокзал" по улицам: Челюскинцев – Восточная – Ткачей – Фурманова – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Саввы Белых – Луганская – переулок Базовый; новый маршрут № 44 пройдет от остановки "Метро Ботаническая": Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская. Обратно он проследует от остановки "микрорайон Компрессорный" по улицам Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт – Кольцовский тракт – Объездная дорога – Белинского – Шварца;

пройдет от остановки "Метро Ботаническая": Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская. Обратно он проследует от остановки "микрорайон Компрессорный" по улицам Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт – Кольцовский тракт – Объездная дорога – Белинского – Шварца; маршрут "18" станет № 58 и пройдет от остановки "Горбольница № 7" по улицам Вилонова – Данилы Зверева – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Восточная – Декабристов – Чапаева – Большакова – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Серафимы Дерябиной – Дублер Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – проспект Академика Сахарова – Амундсена – Мостовая – Городская – Чемпионов – Золотистый – Лучистая – Нескучная. В обратном направлении – от остановки "Солнечный" по улицам Нескучная – Лучистая – Золотистый – Чемпионов – Городская – Мостовая – Амундсена – проспект Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Дублер Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Большакова – Белинского – Декабристов – Восточная – Малышева – Мира – Первомайская – Комсомольская – Данилы Зверева – Вилонова;

и пройдет от остановки "Горбольница № 7" по улицам Вилонова – Данилы Зверева – Комсомольская – Первомайская – Мира – Малышева – Восточная – Декабристов – Чапаева – Большакова – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Серафимы Дерябиной – Дублер Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – проспект Академика Сахарова – Амундсена – Мостовая – Городская – Чемпионов – Золотистый – Лучистая – Нескучная. В обратном направлении – от остановки "Солнечный" по улицам Нескучная – Лучистая – Золотистый – Чемпионов – Городская – Мостовая – Амундсена – проспект Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Дублер Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Большакова – Белинского – Декабристов – Восточная – Малышева – Мира – Первомайская – Комсомольская – Данилы Зверева – Вилонова; маршрут "21" станет № 59 и будет курсировать от остановки "17-я Мехколонна" по улицам Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Мостовая – Амундсена – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – Привокзальная площадь. Обратно: от остановки "Железнодорожный Вокзал" по улицам Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена – Мостовая – Предельная – Мостовая – Европейская – Гаражная.

Нумерация изменится на следующих маршрутов: