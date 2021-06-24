Депутаты заксобрания Ямала объединили посёлок Харп и город Лабытнанги
Депутаты заксобрания Ямала утвредили объединение посёлка Харп и города Лабытнанги, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Решение принято на сегодняшнем заседании парламента. Споров при обсуждении не было.
Напомним, о предстоящем переходе посёлка ранее рассказала в соцсети мэр Лабытнанги Марина Трескова.
"Наши соседи – жители Харпа обсуждают возможность присоединения посёлка к Лабытнанги. Местные депутаты предложили жителям вместе обсудить этот вопрос в ходе публичных слушаний. Решение – за харповчанами. Инициатива прозвучала. Депутаты и жители Лабытнанги также должны рассмотреть этот вопрос. Примем любое решение людей", - написала в своём Instagram Трескова.
Ранее город и посёлок были одним целым, пока в 2004 г. Харп не вошёл в состав Приуральского района.