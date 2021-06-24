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Общество Ямало-Ненецкий АО
лабытнанги (2004) | Фото: Накануне.ru

Депутаты заксобрания Ямала объединили посёлок Харп и город Лабытнанги

Депутаты заксобрания Ямала утвредили объединение посёлка Харп и города Лабытнанги, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Решение принято на сегодняшнем заседании парламента. Споров при обсуждении не было.

Напомним, о предстоящем переходе посёлка ранее рассказала в соцсети мэр Лабытнанги Марина Трескова.

"Наши соседи – жители Харпа обсуждают возможность присоединения посёлка к Лабытнанги. Местные депутаты предложили жителям вместе обсудить этот вопрос в ходе публичных слушаний. Решение – за харповчанами. Инициатива прозвучала. Депутаты и жители Лабытнанги также должны рассмотреть этот вопрос. Примем любое решение людей", - написала в своём Instagram Трескова.

Ранее город и посёлок были одним целым, пока в 2004 г. Харп не вошёл в состав Приуральского района.

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Теги: объединение, Приуральский район, Харп, Лабынанги



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